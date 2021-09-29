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Sırbistan'da Kovid-19 salgınını anlatan "Pandemi Günlüğü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan'da Kovid-19 salgınını anlatan

Sırbistan'ın Niş kentinde dünyanın 1,5 yıldır mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum üzerindeki etkisini anlatan "Pandemi Günlüğü" konulu fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sırbistan'ın Niş kentinde dünyanın 1,5 yıldır mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum üzerindeki etkisini anlatan "Pandemi Günlüğü" konulu fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Üç fotoğraf sanatçısı Jelena Djukic Pejic, Sasa Djordjevic ve Vanja Keser'in kısmi sokağa çıkma yasağı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların kısıtlamaların ardından ilk kez sokağa çıkması ve hastane koridorlarını anlatan 52 fotoğraf karesinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Pejic, fotoğrafların zor zamanlarda çekildiklerini ifade ederek "Bu fotoğraflar bir anlamda acı dolu günlerin kanıtı. Salgının ilk gününden bu yana kaydettiğimiz karelerden bazıları oldukça duygusal." dedi.

Fotoğrafların aynı zamanda salgının sona ermediğini gösterdiğini söyleyen Pejic, Kovid-19'un modern dünyanın hafızalarına kazınacak bir salgın olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sırbistan'da Kovid-19 salgınını anlatan 'Pandemi Günlüğü' konulu fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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