Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.
24.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:00
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.
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Kaynak: AA