Sırbistan'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
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Sırbistan'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Sırbistan'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Sırbistan'daki Filistin Diasporası tarafından "Filistin'e Özgürlük" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının durdurulması istendi.

Filistin Diasporası Başkanı Sami Hijjo, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin özgür bir ülkede yaşamak istediklerini ifade ederek "Barış içinde yaşamak istiyoruz. Kudüs kimsenin kimseye hediyesi değildir, olamaz. Kudüs, kuşatma altına alınmış bir kenttir." dedi.

Hijjo, bütün ülkeleri ve Sırbistan'ı, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün durdurulması için çaba göstermeye çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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