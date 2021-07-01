Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Balkan ülkesi Sırbistan'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.