Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
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Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Sırbistan'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu hastaların yakın zamanda yurt dışından döndüğü belirtildi.

Hastaların sağlık durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan alınan örneklerin Kraljevo Veteriner Enstitüsünde incelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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