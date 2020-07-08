Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (2)
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Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (2)

Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

08.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 01:39

Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamasının ardından, sokaklara dökülen Belgradlılar, Sırbistan Meclisi önünde toplandı.

Meclise girmek isteyen kalabalık polis müdahalesiyle karşılaşırken, bir grup da bazı caddelerde araçların ulaşımını engelledi.

Sırbistan'da son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 330'a yükseldi. Vaka sayısı ise 16 bin 719'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesinin salgının başından bu yana en zor günü yaşadığını belirterek, "Belgrad'da durum oldukça vahim. Bu bağlamda, yarın itibariyle 5 kişiden fazla toplanmaları yasaklıyoruz. Hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak." dedi.

Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi (2)

Kaynak: AA

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