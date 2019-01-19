Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla yedi hafta önce düzenlenmeye başlanan hükümet karşı gösteriler, bu hafta da devam ediyor.

Şehir merkezinde gerçekleştirilen protestoya katılan on binlerce gösterici, "Tek talebimiz Vucic'in istifası", "Uyan Sırbistan", "Halkın yanındayız", "Size yeterince dayandık" yazılı dövizler taşıdı.

Bu hafta yedincisi düzenlenen protestoya, göstericilerin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep etmesi damga vurdu.

"5 milyondan yalnızca biri" sloganlı protesto, başkentin yanı sıra Nis şehrinde de düzenleniyor. Başkentlilerle dayanışma gösteren Nisliler, cuma akşamları sokaklara akın ediyor.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, yedi hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde, başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

Kaynak: AA