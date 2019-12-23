Sırbistan'da göçmenleri taşıyan bot devrildi, 6 kişi kayboldu

23.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:44

Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun Tuna Nehri'nde devrilmesi sonucu 6 göçmen kayboldu.

Sırbistan-Hırvatistan sınırındaki Karavukovo kasabası yakınlarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadelerine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot Tuna Nehri'ni geçmeye çalışırken devrildi.

Sombor Polisinden yapılan yazılı açıklamada, botta 15 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtilerek olayın hemen ardından Tuna Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonunun (RTS) haberine göre ise olayda aralarında iki çocuğun da bulunduğu altı göçmen kayboldu.

Kaynak: AA