Sırbistan'da genel seçimlerin ardından ilk meclis oturumu yapıldı
Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından 250 sandalyeli ulusal meclisin yeni milletvekilleri bugün ilk oturuma katıldı.
03.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:32
Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından 250 sandalyeli ulusal meclisin yeni milletvekilleri bugün ilk oturuma katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde milletvekillerin maske taktığı gözlemlenirken, yeni meclis başkanının seçileceği oturumun ise daha sonra yapılacağı kaydedildi. Bu arada, hükümeti karşıtı bir grup gösterici de meclis binası önünde toplanarak yeni meclisi protesto etti.
Kaynak: AA