Sırbistan'da genel seçimlerin ardından ilk meclis oturumu yapıldı Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından 250 sandalyeli ulusal meclisin yeni milletvekilleri bugün ilk oturuma katıldı.

Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından 250 sandalyeli ulusal meclisin yeni milletvekilleri bugün ilk oturuma katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde milletvekillerin maske taktığı gözlemlenirken, yeni meclis başkanının seçileceği oturumun ise daha sonra yapılacağı kaydedildi. Bu arada, hükümeti karşıtı bir grup gösterici de meclis binası önünde toplanarak yeni meclisi protesto etti.

Kaynak: AA