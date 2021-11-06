Sırbistan'da eski meşihat başkanı Zukorlic vefat etti - Haberler
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Sırbistan'da eski meşihat başkanı Zukorlic vefat etti

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan'da eski meşihat başkanı Zukorlic vefat etti

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic yaşamını yitirdi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic yaşamını yitirdi.

Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) genel başkanlık görevini de yürüten Zukorlic'in kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sancak'ın Tutin kentinde dünyaya gelen Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamladı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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