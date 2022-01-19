Sırbistan'da Epifani kutlamaları - Haberler
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Sırbistan'da Epifani kutlamaları

AA / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Sırbistan'da Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Tuna nehrine girerek Epifani Bayramı'nı kutladı.

Sırbistan'da Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Tuna nehrine girerek Epifani Bayramı'nı kutladı. Buz gibi nehre atlayarak sudaki haçı çıkarmaya çalışan Ortodoks Hristiyanlar, bir süre yüzdükten sonra Tuna'dan çıktı. Haçı sudan alan yüzücü, din adamları tarafından kutsanıp ödüllendirildi.

Sırbistan'da Epifani kutlamaları

Sırbistan'da Epifani kutlamaları

Sırbistan'da Epifani kutlamaları

AA / Filip Stevanovic - Son Dakika Haberleri

Sırbistan, Ortodoks, Güncel, Haber

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