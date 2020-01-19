: Sırbistan'da Epifani Bayramı

19.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:07

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başkent Belgrad'da düzenlenen törende, Tuna Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 200'den fazla katılımcı yarıştı.

Kaynak: AA

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