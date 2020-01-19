Sırbistan'da Epifani Bayramı
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Sırbistan'da Epifani Bayramı

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

19.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:07
Sırbistan'da Epifani Bayramı

Sırbistan'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Başkent 'da düzenlenen törende, Tuna Nehri'ne atılan haça ulaşmak için 200'den fazla katılımcı yarıştı.

Kaynak: AA

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: Sırbistan'da Epifani Bayramı
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