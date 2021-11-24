Sırbistan'da bir roket fabrikasındaki patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Sırbistan'da bir roket fabrikasındaki patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan'da bir roket fabrikasındaki patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında bulunan bir roket fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında bulunan bir roket fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde "EDePro" isimli fabrikada yoğun duman bulutları göze çarparken, haberler de yaklaşık 40 işçinin çalıştığı fabrikada patlama öncesi 500 roket ve 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştüğü, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

"EDePro" isimli fabrikada 2008'de meydana gelen patlamada da 3 kişi yaralanmıştı.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri

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