Sırbistan'da aşılananların sayısı yarım milyona yaklaştı

Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 450 bine ulaşırken, nüfusa oranla uygulanan doz sayısı dikkate alındığında ülke Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

Kitlesel aşılama çalışmalarına 19 Ocak'ta başlanan Sırbistan'da, kısa sürede 850 bin vatandaşın aşı yaptırmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Balkanlar'da aşı çalışmalarına ilk başlayan ülke olan 7 milyon nüfuslu Sırbistan, bölge ülkelerine kıyasla aşılamada önemli bir yol katetti.

Ülke, "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre Avrupa'da İngiltere'nin ardından nüfusa oranla en çok doz aşı yapan ikinci ülke oldu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın bugüne dek 6,5 milyon doz aşı tedariki için anlaşma imzaladığını, yakın zamanda 11 milyon doz daha aşı tedariki için yeni anlaşmalar da imzalayacaklarını söyledi.

Rusya'da "Sputnik V" aşısını üreten enstitüden uzmanların 11 Şubat'ta Sırbistan'a geleceğini kaydeden Brnabic, "Umuyorum ki biz de Sputnik V aşısını üretme aşamasına geçeceğiz." dedi.

Toplum bağışıklığı için hedef 1,5 milyon

Salgınla Mücadele Koordinasyon Masası üyelerinden Dr. Predrag Kon, ülkede henüz toplum bağışıklığı kazanılmadığını belirterek, "Aşılamada 1,5 milyonu aştığımızda toplum bağışıklığından söz edebiliriz." diye konuştu.

Sırbistan'daki aşılama çalışmalarında "Sputnik V" aşısının yanı sıra Çin'in ürettiği "Sinopharm" ve Pfizer/BioNTch aşısı da kullanılıyor.

Ülkede salgının başından beri 395 bin kişiye Kovid-19 bulaşırken, 4 bin 20 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija