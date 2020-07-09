Sırbistan'da açık ve kapalı alanlarda toplanmalara sınırlama getirildi
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Sırbistan'da açık ve kapalı alanlarda toplanmalara sınırlama getirildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının artması üzerine açık ve kapalı alanlardaki etkinlikler sınırlandırıldı.

Sırbistan'da açık ve kapalı alanlarda toplanmalara sınırlama getirildi
09.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:20

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının artması üzerine açık ve kapalı alanlardaki etkinlikler sınırlandırıldı. Hükümet, protestoların fitilini ateşleyen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını ise yürürlüğe koymadı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yeni tip korona virüs (Covid-19) Kriz Masası toplantısının ardından enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başbakan Brnabic yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'da açık ve kapalı alanlarda 10'dan fazla kişinin toplanmasına yasak getirdi. Brnabic, kapalı alanı olan işletmelerin yerel saatle 21.00'e kadar açık kalabileceği bildirerek, "Kilitlenme en etkili önlem olurdu. Ama bunun yerine bu geçici adımı atmaya karar verdik" dedi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Brnabic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daha önce açıkladığı hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeni önlemler arasında bulunmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Vucic'in vaka sayısında artış yaşanması üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklaması sonrasında binlerce kişi salı günü parlamento binası önünde protesto gerçekleştirmişti. Sırp polisi 6 saatten fazla süren çatışmalarda 23 kişinin gözaltına alındığını aktarırken, Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebiç, 43 polis memuru ile 17 göstericinin de yaralandığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Vucic yaşanan şiddet olaylarının ardından sokağa çıkma yasağını geri çekebileceğini ifade etmişti.

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 352'ye, toplam vaka sayısı ise 17 bin 342'ye yükseldi. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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