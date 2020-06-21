Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında
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Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında
21.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:30

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkedeki kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Ülkede 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Sırbistan genelinde kurulan 8 bin 253 seçim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği bildirildi.

Genel seçimde toplam 21 listede 3 bin 419 aday yarışıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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