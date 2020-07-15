Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okundu
Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde yine dijital ortamda etkinlik düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için de hatim duası okundu.
15.07.2020 02:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:15
Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde yine dijital ortamda etkinlik düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri için de hatim duası okundu.
Kaynak: AA