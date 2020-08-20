Sırbistan Cumhurbaşkanından inşaatı devam eden Aziz Sava Kilisesine ziyaret Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da inşaatı devam eden Aziz Sava Kilisesinin ziyaret etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da inşaatı devam eden Aziz Sava Kilisesinin ziyaret etti. Vucic, kilisenin Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağını ve hem Sırbistan halkı hem de ülkeye gelen ziyaretçiler için bir buluşma yeri olacağını söyledi.

Kaynak: AA