Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türkiye Cumhurbaşkanlığı personeline övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resmi karşılama töreninde rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıları düzelten Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle bahsetti.

Vucic, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkentteki olumsuz hava şartları nedeniyle tören esnasında turkuaz renkteki halılar yerinden kalktı. Halıları o esnada görevli kameraman ve foto muhabirleri ile diğer görevliler düzeltti.

Baş başa görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevlilerin hassasiyetinden bahseden Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde bu iş yapacak kimse yoktu. Baktım ki fotoğrafçısı kameramanı hepsi el ele verip düzelttiler. Bu onların hepsinin devletine ve size olan sevgi ve saygılarını gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vucic'in sözlerini tebessümle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından o anın görüntülerini ve Vucic'in sözlerini paylaştı.