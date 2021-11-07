Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını oldu - Haberler
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını oldu

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki fuar merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki fuar merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının üçüncü dozu vurulan Vucic, tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Binlerce insanın katıldığı etkinliklere gittim, virüs kapmadım. Kapsaydım da çok hafif atlatacaktım." dedi.

Sağlık çalışanlarının 1,5 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Vucic, fuar alanına aşı için gelen vatandaşları gördükçe mutlu olduğunu ifade etti.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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