Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Kosova'da - Kuzey

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ziyareti kapsamında iktidar ve muhalefetteki Kosovalı Sırp temsilciler ile bir araya geldi.

Vucic, ülkenin kuzeyinde bulunan Kuzey Mitrovitsa'daki Teknik Fakülte'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic'in 16 Ocak'ta ofisi önünde öldürülmesinin ardından ciddi bir durumun olduğunu ancak Sırbistan için Kosova'daki Sırpların barışının önem taşıdığını söyledi.

Görüşmelerde Sırbistan'ın İvanovic cinayetinin soruşturmasına dahil olmak isteğini yinelediğini belirten Vucic, ülkesinin Priştine ile olaya ilişkin bilgi alışverişi gerçekleştireceğini ve soruşturma sonuçlarını beklediklerini aktardı.

Vucic, "İster Sırp ister Arnavut ister yabancı olsun bizim için katilin ve bunu yaptıranın ismi önemli değil. Kapsamlı bir kanıt ve soruşturma yapılmalıdır. Faile ve bunu yaptırana merhamet gösterilmeyecektir." dedi.

Sırp politikasının "Arnavutlar ile barış politikası" olduğunun altını çizen Vucic, sorunların silah yoluyla değil, siyaset ve konuşma yöntemiyle çözüme ulaştırılması gerektiğini belirterek "Herhangi bir yerde bir merminin sıkılması yerine benimle ya da başka biriyle milyon defa konuşulması daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic görüşme sırasında, Belgrad'ın Kosova'daki Sırpların güvenliği için ne yapabileceği konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Bu arada Vucic, Kosova'nın orta kesimlerindeki Graçaniça belediyesine bağlı Laplje köyündeki Kültür Evi'nde ülkenin dört bir yanından gelenler ile buluştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte öldürülen İvanovic'in anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Arnavutlar ile diyalog yoluyla sorunların halledileceğini ve barışın korunabileceğini ifade eden Vucic, "Siz yeteri kadar güçlü olup burada kalmalısınız. Biz de yeterince dikkatli ve özenli olup size yardımcı olmalıyız." dedi.

Kosova'da 64 yaşındaki Sırp siyasetçi İvanovic, salı günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.