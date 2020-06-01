Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Bulgaristan Başbakanı Borisov, TürkAkım'ı inceledi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Bulgaristan Başbakanı Borisov, TürkAkım'ı inceledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım boru hattı çalışmalarını havadan inceledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Bulgaristan Başbakanı Borisov, TürkAkım'ı inceledi
01.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:56

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, TürkAkım boru hattı çalışmalarını havadan inceledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan'da Balkan Akımı olarak adlandırılan 474 kilometrelik TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahında inşaat çalışmalarını havadan helikopterle inceledi. İki lider, korona virüs salgınının yol açtığı zorluklara rağmen boru hattıyla ilgili çalışmalara ara verilmeyeceğini belirtti. Boru hattının Bulgaristan kısmındaki güzergahı havadan helikopterle inceleyen iki lider, TürkAkım'ın sadece iki ülke için değil, tüm bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.

TürkAkım sayesinde Bulgaristan'ın doğal gaz tedarikinin çeşitlendiğine dikkat çeken Başbakan Borisov, hattın hazır olduğunda Rus gazının yanı sıra diğer ülkelerden de doğal gaz aktarılabileceğini kaydetti. 474 kilometre uzunluğunda olan TürkAkım'ın Bulgaristan güzergahındaki 270 kilometresinde boruların kaynak için döşendiğini ifade eden Başbakan Borisov, 150 kilometrelik kısmında ise borulara kaynak yapıldığını duyurdu. - SOFYA

Kaynak: İHA

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