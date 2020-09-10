Sırbistan, Belarus'ta yapılacak olan Slav Kardeşliği tatbikatından çekildi Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Belarus'ta Sırbistan ve Rusya'nın katılacağı duyurulan Slav Kardeşliği-2020 tatbikatına Avrupa Birliği'nin baskısı nedeniyle ülkesinin katılmayacağını açıkladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Belarus'ta Sırbistan ve Rusya'nın katılacağı duyurulan Slav Kardeşliği-2020 tatbikatına Avrupa Birliği'nin baskısı nedeniyle ülkesinin katılmayacağını açıkladı.

Rusya, Sırbistan ve Belarus'un 2015 yılından beri birlikte yaptığı 'Slav Kardeşliği'nin bu yılki etabının 10 - 15 Eylül tarihleri arasında Belarus'ta yapılacağı duyurulurken Sırbistan'dan tatbikata ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Avrupa Birliği'nin kendilerine baskı yaptığını savunarak Slav Kardeşliği -2020 tatbikatı dahil 6 ay boyunca tüm askeri tatbikatlardan çekildiklerini açıkladı. Kendilerine yapılan baskılara karşı tarafsız olduklarını dile getiren Vulin, "Sırbistan, Avrupa Birliği'nin ağır baskıları altında. Sırbistan Parlamentosu kararıyla askeri anlamda tarafsız bir ülkeyiz. Askeri tarafsızlık pozisyonumuzu korumak ülkemize, siyasi ve ekonomik baskıları önlemek veya bu baskıları azaltmak amacıyla tüm askeri faaliyetlerimizi 6 ay süreliğine durdurma kararı aldık" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA