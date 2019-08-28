Sırbistan 4'te 4 yaptı
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-21, 25-17, 25-21'lik setlerle Yunanistan karşısında üstünlük sağlayarak gruptaki 4. galibiyetini aldı. Sırbistan gruptaki son maçını Türkiye ile yarın saat 19.30'da oynayacak.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts
Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)
Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)
Setler: 25-21, 25-17, 25-21
Süre: 1 saat 9 dakika (22, 23, 24) - ANKARA