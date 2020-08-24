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Şiraz Mobilya, pandemide aldığı tedbirlerle üretime devam etti

Koronavirüs pandemisinde birçok sektör tedbirler aldı.

Şiraz Mobilya, pandemide aldığı tedbirlerle üretime devam etti
24.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:00

Koronavirüs pandemisinde birçok sektör tedbirler aldı. Mobilya sektörü de aldıkları tedbirlerle çalışanları korurken, evden çalışma yöntemi ve fabrikada üretimle çalışmalarını sürdürdü.

Dünyayı etkisi altına alan ve sağlığı tehdit eden koronavirüs, birçok sektörün tedbirler almasına neden oldu. Bu sektörlerden bir tanesi mobilya sektörü. Sektör çalışanlarını korurken, üretime devam etti. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Şiraz Mobilya da pandemiye karşı sıkı tedbirler alan firmalardan bir tanesi. Şiraz Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güralp Genç, fabrikanın pandemi sürecinde ne gibi önlemler aldığını anlattı.

"Üreterek ekonomimize katkıda bulunmanın sevincini yaşıyoruz"

Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Güralp Genç, "Dünyayı etkisi altına alan ve sağlığımızı tehdit eden bu zorlu süreçte, ülkemizde alınan tedbirleri bizler de şirketimiz de ve çalışanlarımız da üst seviyeye çıkartarak atlatmaya çalıştık. Sürecin başlarında, devam eden projelerimizi tamamlamak adına, mimari ekibimiz başta olmak üzere tüm ekibimizle, çalışmalarımızı evlerimizden yürüttük. Pandeminin, yaşam standartlarımızı ve iş dünyasındaki ilerleyiş biçimini değiştirdiğini gördük. Evlerimizde geçirdiğimiz vakit sayesinde, bir mekanın sağlayabileceği konfor ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Müşterilerimizden gelen ciddi talepler de bunu doğrular nitelikleydi. Bu hızlı dönüşümün içinde, firma olarak biz de tedbirlerimizi titiz bir özveriyle ele alarak, karşılaştığımız talep yoğunluğunun karşısında, anahtar teslim projelerimiz ile üretime başladık. Üreterek ekonomimize katkıda bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Krizler, fırsatları harekete geçirir ilkesiyle hareket ederekten, yakın bir tarihte hayata geçireceğimiz Şiraz Yalı konseptimizi duyurduk. Şiraz Mobilya ekibi olarak içinde bulunduğumuz zorlu sürecin sağlıkla bitmesini diliyor, bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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