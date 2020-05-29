Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor
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Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzen siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor.

Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor
29.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:05

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzen siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor.

Siraz balığı, Hazar Gölü'nün suyunun sodalı olması nedeniyle üremek için tatlı su kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Balık, üreme dönemi mayıs ve haziranda, göle dökülen tatlı su kaynaklarına doğru göçe başlıyor.

Göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun akışının tersine yüzen siraz balığının, zorluklarla dolu göç sırasında önüne çıkan engellerin üzerinden zıplayarak geçmesi, bu doğa olayını izlemeye gelen ziyaretçilere büyük keyif veriyor.

Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Keban ve Karakaya Baraj Gölleri ile Hazar Gölü'nde yaşayan balık türleri açısından önemli zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Siraz balığının da Hazar Gölü'nde önemli bir popülasyona sahip olduğunu ifade eden Karahan, "Siraz, renginden dolayı halk arasında 'sarı balık' olarak da adlandırılan, sodadan kaynaklı kendine has lezzeti ve kıvamı olan çok farklı bir balık türümüz. Tabii bu balığımız, lezzetinin yanında bir de nisan ve temmuz arasındaki üreme döneminde tersine göçüyle ilgi çekiyor." dedi.

Karahan, siraz balığının Kürk Çayı'na tersine göçünün renkli görüntülere sahne olduğunu dile getirdi.

Balığın göçünü izlemek için insanların çaya geldiğini anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Siraz balığı, üreme döneminde gerçekten büyük bir sabır örneği göstererek suyun akışının tersine göç yapıyor. Tabii bu göç gerçekleşirken doğanın kendi dengesi içinde martı ya da kedilerin saldırısına da maruz kalıyorlar.

Bütün zorluklara rağmen bu balık neslini devam ettirmek için göçü tamamlıyor ve yumurtasını tatlı sulara bırakıyor. İnsanlarımız, tersine göçün yaşandığı özellikle mini şelalelerin olduğu bölgelerde seyir yapıyor."

Karahan, tüm bu özellikleriyle önemli bir değere sahip siraz balığının bölgede çoğalması için vatandaşların, özellikle üreme dönemindeki av yasaklarına uyması gerektiğini kaydetti.

"Siraz balığı hiç pes etmiyor"

Göçü izlemeye gelen Süleyman Deniz, siraz balıklarının adeta görsel şölene dönüşen göçünü seyretmek için her yıl mayısta Kürk Çayı'na geldiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs sürecinde, gençlere verilen sokağa çıkma izni kapsamında çocuklarını da bu şöleni izlemeye getirdiğini belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Burada azmi öğreniyoruz, yani uçmayı, tırmanmayı bilmeyen bu balıklar, yumurtalarını bırakacağı yuvaya ulaştırmak için bıkmadan, pes etmeden azimle şelalelerin üzerinden zıplayarak geçmeye çalışıyor. Zıplarken kafasını taşlara vuruyor, az ileride kediler, martılar var, onlardan kurtulmaya çalışıyor. Biz insan olarak en ufak bir zorlukta pes edebiliyoruz. Ama siraz balığı görüyoruz ki hiç pes etmiyor. Bundan çıkarılacak bir ders var. Her yıl bu mucizevi göçü çocuklarla izlemeye geliyoruz."

İlçe sakinlerinden Salih Çinkiz de siraz balıklarının tüm zorluklara rağmen sudaki tersine göçünü insanların hayretle izlediğini dile getirdi. Çinkiz, herkesi bu keyifli göçü izlemeye davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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