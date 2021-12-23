Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyerek doktor Emre B.'nin burnunu kıran Y.E.D. (24) adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyerek doktor Emre B.'nin burnunu kıran Y.E.D. (24) adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Y.E.D.'nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Emre B.'nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emre B.'nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Y.E.D., gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

Doktorun burnunu kıran şahıs adliyeye sevk edildi

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