Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

Bilecik'te saati gelince sırasına gitmeyen ve yolcuları mağdur eden minibüs sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından ceza uygulandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te saati gelince sırasına gitmeyen ve yolcuları mağdur eden minibüs sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından ceza uygulandı.

Bilecik'te sabah 07: 30'da Diş Hastanesi- Pelitözü seferini yapacak olan minibüsün gelmediği ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri hemen harekete geçti. O saatte seferi olan 11 M 0069 plakalı minibüs sürücünü başka bir seferinde Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Sürücüye uyarıda bulunan ekipler araç sahibi F.A.'ya 581 TL cezai işlem uyguladı. - BİLECİK

Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pelitözü, Bilecik, Minibüs, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title