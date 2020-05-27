Sırakayalar Şelalesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
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Sırakayalar Şelalesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Bayburt'ta, özellikle bahar aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Sırakayalar Şelaleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Sırakayalar Şelalesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
27.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:56

Bayburt'ta, özellikle bahar aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Sırakayalar Şelaleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahında, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırlarında art arda bulunan şelaleler, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alıyor.

Kış mevsiminde donan görüntüsüyle de dikkati çeken Sırakayalar Şelaleleri, ilkbaharda ise canlanan doğasıyla binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın bu zamanlarında başta fotoğraf tutkunları olmak üzere binlerce doğaseverin ziyaret ettiği şelaleler, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl en sakin günlerini yaşıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bayburt'un, birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Bunlardan birinin de Sırakayalar Şelaleleri olduğuna dikkati çeken Kurtoğlu,"Bu aylarda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğunluk oluyor ve doyumsuz bir manzarası var. Önceki yıllarda şelale ve çevresinde birçok insan piknik yapıyordu. Maalesef bu yıl salgın nedeniyle sessiz kaldı. İnşallah gelecek yıllarda burası yine ziyaretçilerini ağırlayacak." dedi.

Bekir Kurtoğlu, şelaleleri her yıl 50 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarında Sırakayalar Şelaleleri eriyen karların da etkisiyle diri kalıyor ve ziyaretçiler de gerçekten hayrete düşüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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