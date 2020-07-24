Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden İdlib'e 100 briket ev Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller için 100 briket ev yapacak.

Siraç Aile, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller için 100 briket ev yapacak.

Dernek Genel Başkanı Salih Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için İdlib'de briket ev projesi başlattıklarını söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile proje için protokol yaptıklarını belirten Kaplan, "45 briket ev şu anda hazır. 15'inin açılışını yaptık. Toplam hedefimiz briket evlerin sayısını 100'e çıkarmak." ifadesini kullandı.

Kaplan, şu ana kadar tamamlanan evlerden 45 dul kadın ve 160 yetim çocuğun faydalanacağını vurgulayarak, evlerin yakınında bir cami ve eğitim merkezi inşa ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: AA