Sıra Tahsisli Kamu Konutları Hakkında Duyuru - Haberler
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Sıra Tahsisli Kamu Konutları Hakkında Duyuru

Sıra Tahsisli Kamu Konutları Hakkında Duyuru
Habermetre - Haberler | Toplum

Sıra Tahsisli Kamu Konutları Hakkında DuyuruÜniversitemiz sıra tahsisli Kamu Konutları için (İdari Personel, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için) 2021 yılına ilişkin yapılacak başvuruların 14. 01.

Sıra Tahsisli Kamu Konutları Hakkında DuyuruÜniversitemiz sıra tahsisli Kamu Konutları için (İdari Personel, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için) 2021 yılına ilişkin yapılacak başvuruların 14. 01. 2021 tarihi mesai bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaşacak şekilde Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesine uygun olarak yapılması hususu ilgili personele duyurulur.

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