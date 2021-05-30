Sıra İzmirspor'da
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Sıra İzmirspor'da

Sıra İzmirspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'de bu sezon Altay, Süper Lig'e, Bucaspor ise 2'nci Lig'e yükselirken yıllardır amatör kategoriden kurtulamayan İzmirspor, yeni sezon öncesi umutlu. Bölgesel Amatör Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle 9 Haziran'a ertelenen sezon grup maçlarıyla başlayacak.

İzmir'de bu sezon Altay, Süper Lig'e, Bucaspor ise 2'nci Lig'e yükselirken yıllardır amatör kategoriden kurtulamayan İzmirspor, yeni sezon öncesi umutlu. Bölgesel Amatör Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle 9 Haziran'a ertelenen sezon grup maçlarıyla başlayacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra grup birincisi olan 32 takım tek maç eleme usulü çeyrek, yarı ve final müsabakalarını oynayacak. 4 bölgenin birincisi olan 4 takım 3'üncü Lig'e çıkma hakkı kazanacak. Ligde İzmir'in iddialı takımları Aliağa FK ve Çiğli Belediyespor'la birlikte 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta yer alan İzmirspor'da Futbol Şube Başkanı Fırat Özefe, takımın tecrübeli yeni transferleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyip, "Sıra Bizde" sloganıyla çıktıkları yolda, 1923 ruhuyla, 2023 vizyonuyla yaktıkları meşale hakkında açıklamalarda bulundu.

Özefe, İzmirspor'un küllerinden doğacağını belirtip, "1923 ruhuyla, 2023 vizyonuyla meşaleyi yakıyoruz. Cumhuriyetimizle yaşıt kulübümüz 100'üncü yılda bambaşka bir kimlikte olacak" dedi. İzmir'in pandemi döneminde futbolda şaha kalktığını belirten Özefe, "Altay ve Altınordu Play-Off finalinde karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşma sonucunda Altay'ı Göztepe'nin yanına Süper Lig'e uğurladık. Yıllardır alt liglerden kurtulmaya çalışan Bucaspor da bu sezon yüzümüzü güldüren bir diğer kulübümüz. İşte bu yüzden biz de, 'sıra bizde' sloganıyla yola çıktık. 11 yıldır profesyonel liglere olan özlemimizin ve hayallerimizin gerçekleşmesi için 9 Haziran'da başlayacak 7 maçlık serüvende 3'üncü Lig'e çıkmak için yeni bir oluşum içerisine girdik. İzmirspor, tarihi ve camiasıyla yer aldığı her ligde doğal favoridir" diye konuştu. 

TECRÜBELİ KADROİzmirspor, Bölgesel Amatör Lig'de sezon öncesi tecrübeli isimleri bir araya getirdi. Toplam 12 transfer yapan İzmir temsilcisi, kulüpte yetişmiş Tolga Çavdar, Emre Dinarlı ve Uğur Özvardar'ı yuvaya döndürdü. Takımın BAL'a çıktığı sezonki kadrosundan Kubilay Baktır'la da sözleşme imzalandı. Başakşehir altyapısında yetişen Vefaspor'dan Murat Turan, bir dönem Göztepe ve Altınordu'da forma giyen Recep Gayık, Bucaspor'un eski kalecilerinden Engin Kaya'nın yanı sıra Mert Kavlak, Gencay Aykan, Emirhan Özkan gibi genç oyuncular transfer edildi. İzmirspor, 3 tecrübali futbolcu daha almayı planlıyor.

Sıra İzmirspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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