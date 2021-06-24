Sıra gecesinde sahne aldı
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Sıra gecesinde sahne aldı

Sıra gecesinde sahne aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son zamanların en genç yeteneklerinden şarkıcı Irmak Arıcı, İzmir'de araştırmacı yazar Muhammet Gömük'ün sıra gecesi halinde geçen doğum günü kutlamasında sahne aldı.

İki hafta önce "Yallah" adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunan ve kendine özgü tarzı ve yorumuyla büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, önceki akşam İzmir'de araştırmacı yazar Muhammet Gömük'ün doğum gününde sahne aldı.

Sıra gecesi halinde geçen doğum günü kutlamasında Gömük, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Doğum gününde sahne alan Arıcı, söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Genç şarkıcı, mavi elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Sıra gecesinde sahne aldı
Sıra gecesinde sahne aldı
Sıra gecesinde sahne aldı

Kaynak: Snob Magazin

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