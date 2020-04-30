Sıra dükkanların yıkımına başlanıyor Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Hükümet Caddesi üzerinde, Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan ve yıllardır mezbelelik halde duran sıra dükkanların yıkımına başlanıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Hükümet Caddesi üzerinde, Cumhuriyet İlkokulu karşısında bulunan ve yıllardır mezbelelik halde duran sıra dükkanların yıkımına başlanıyor.

Uzun yıllardır başıboş bırakılan dükkanlar, hem caddeyi kullanan vatandaşlar için tehlike arz ediyor hem de metruk haliyle şehir merkezine yakışmayan bir görüntü oluşturuyordu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu alanla ilgili çalışmaların başladığını müjdeledi. Dükkanların yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Hükümet Caddesi daha güzel bir görünüme kavuşacak"

Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ve Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ile söz konusu alanda incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, "Hükümet caddemiz üzerinde, Cumhuriyet İlkokulu karşısında yer alan, görünümüyle adeta mezbeleliği andıran, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riske atan boş iş yerlerinin yıkım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Yıkım çalışmalarını tamamladığımızda, Hükümet Cadde'miz inşallah daha güzel bir görünüme kavuşacak" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA