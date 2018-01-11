Sıra Dışı Bir Kablosuz Fare

CES 2018'de pek çok kablosuz oyun destek donanımı görmüş olsak da, Razer Mamba Firefly HyperFlux bu alana kendi bakış açısını getiriyor. Razer'ın yeni kablosuz oyun faresi, kablosuz enerji ile bir bataryayı şarj etmektense, direkt olarak enerjiyi kullanmayı tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da donanım, kablosuz şarj yatağından ayrılmasından saniyeler sonra çalışmayı durduruyor.

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Bu özellik, fareyi birden fazla cihazda kullanmak isteyen kişiler için oldukça gereksiz ve kullanışsız gibi gözükebilir. Ancak Razer'ın endüstrideki en hafif farelerden birini üretmesine imkan tanımış durumda.

96 gram ağırlığı ile Razer Mamba Firefly HyperFlux, kaldırdığınızda varlığını hissetmekte zorlandığınız bir ürün olarak tanımlanabilir. Bu hafifliğin en büyük sebeplerinin arasında da bir batarya ile ağırlaşmaması bulunmakta.

Farenin diğer özellikleri arasında ise 16000 DPI'a kadar hassasiyete sahip olan Razer 5G optik algılayıcı, mekanik fare tuşları ve Razer Chroma ışıklandırma bulunuyor.

Ancak bu fare elinizde oldukça hafif dursa da, 249 dolar beklenen fiyatı ile cebiniz için ağır olabilir.

Razer tarafından yapılan bir diğer etkileyici duyuru ise, PC oyun hoparlörleri Nommo ve Nommo Pro'nun tanıtımıydı. Nommo Pro, 2.1 kanal THX-sertifikalı, Dolby Virtual Speaker teknolojisini kullanan bir hoparlör. Razer'ın açıkladığına göre her hoparlör bir Dupont Kevlar kaplamalı sürücü ile sağlam "orta"lar sunarken, ipek örgülü yan hoparlörleri ile yumuşak ve dengeli "yüksek"ler oluşturabilmekte. Silindirik, aşağı yönlü subwoofer ise düzenli, derin tonlar için hava akımı yaratma amacıyla tasarlanmış.

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Razer Nommo ise daha geleneksek, ancak halen iyi ses sunan 2.0 hoparlör sistemine sahip. Bu üründe üç inçlik Woven Glass Fiber sürücüler ile hem güç, hem de netlik sunulurken, arka yönlü uzun bass çıkışları alçak tonları oluşturuyor ve yüksek ses ayarlarında bozulmayı azaltıyor.

Her iki hoparlör de Razer'ın Chroma ışıklandırmasına sahip ve her bir hoparlör tabanının çevresinde bir ışık halkası oluşturuyorlar.

Razer Nommo Chroma 149 dolar fiyata sahipken, Chroma ışıklandırmasına sahip olmayan sürüm için fiyat 99 dolar isteniyor. Her ikisi de 9 Ocak tarihi itibariyle Razer Store ve Dünya genelinde sunulmaya başlanacak. Nommo Pro için bir yayın tarihi açıklanmış değil ancak 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı biliniyor...