Sıra arkadaşı 2 çocuk aynı kaderi paylaştı

25.10.2019 20:29

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde havuza giren 10 yaşındaki 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesinde bir briket imalathanesindeki havuza giren Azize Boy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Enis Bişi ve Harun Arslan bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla havuzdan çıkarılan 2 çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bişi ve Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı haberi alan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan, Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer ve sınıf arkadaşları, boğulan 2 öğrencinin okuduğu sınıfta sıralarına gül bıraktı, dua etti.

Öğrencilere çeşitli uyarılarda bulunan Doğan, "İnşallah bu bizim yaşayacağımız son üzüntü verici olay olur. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA