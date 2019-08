Sır Tutabilir Misin? Filmi

Sır Tutabilir misin?, uçağın düşeceğini zannedip yanında oturan adam tüm sırlarını döken genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın olan Emma’nın uçak korkusu vardır ve bir iş seyahatinden döndüğü sırada büyük bir paniğe kapılır. Uçakta yaşanan hafif sarsıntılar sonucu uçağın düşmek üzere olduğunu düşünen Emma, ölmeden önce kendisine sakladığı sırları paylaşmak ister. Son anlarını yaşadığını düşünen Emma, yanında bulunan adamın bir yabancı olduğunu düşünerek ona en özel sırlarını anlatır. Ancak tüm sırlarını anlattığı adam aslında ona pek de yabancı değildir. Genç kadın işe gittiğinde tüm sırlarını döktüğü adamı karşısında görünce oldukça şaşırır. Hayatına dair birçok şey bilen adamın şirketinin genç CEO’su Jack olduğunu öğrenen Emma için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



Yönetmen: Elise Duran

Senaryo: Peter Hutchings, Sophie Kinsella

Oyuncular: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani, Sam Asghari, Judah Friedlander, Kate Easton, Bobby Tisdale, Courtney Gonzalez, Ashlyn Alessi, David Ebert, Lexa Hayes, Chris LeMonda, Yedoye Travis, Austin Ferris, Olga N. Bogdanova, Vinnie Velez, Talha Khan, Leon Gonzalez, Robert King, Kortnee Simmons, Kate Welshofer, Andy Animal, Crystal Tweed, Thomas Hatz, Sydney Veronica Lee, Nacia Walsh, Rebeca Martinez, Willis Williams

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Can You Keep a Secret?

Yapımcı Firma: BCDF Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 16.08.2019

Kaynak: InterSinema.com