Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
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Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor İşe gitmek için evden ayrılan 32 yaşındaki şahsı 60 kişilik ekip arıyor Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evinden çıktıktan sonra sır gibi ortadan kaybolan 32 yaşındaki Hüseyin Zeren'i arama çalışmaları devam...

Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

İşe gitmek için evden ayrılan 32 yaşındaki şahsı 60 kişilik ekip arıyor

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde işe gitmek için evinden çıktıktan sonra sır gibi ortadan kaybolan 32 yaşındaki Hüseyin Zeren'i arama çalışmaları devam ederken, alan iz takip ve arama köpeğinin yanı sıra havadan da drone ile taranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaören köyünde ikamet eden Hüseyin Zeren çalıştığı tavuk çiftliğe gitmek için dün sabah evinden ayrıldı. Zeren'in Doğancılar mevkiinde bulunan çiftliğe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu önce aileye bildirdi. Bunun üzerine yakınları tarafından Zeren'in 7 yıl boyunca her gün gidip geldiği yol güzergahında arama çalışması yapmasına rağmen bir sonuca varılmadı. Ailesinin durumundan ve hayatından endişe ettiği yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

60 kişilik ekiple aranıyor

İlk gün yapılan çalışmalardan da sonuç alınmaması üzerine sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Köylüler ve gönüllü AFAD ekiplerinin yanı sıra Bartın İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı İz Takip Köpeği Unsuru "Patik" ve Karabük İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma köpeği "Şimşek" katıldı. Ekipler karadan, havadan da drone destekli arama çalışmasıyla kayıp genci bulmaya çalışıyor.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ise, Zeren'in çalıştığı iş yerinden evine kadar olan bölgede 50-60 kişilik ekiple birlikte arama yaptıklarını belirterek," Tabii ki umudumuz, vatandaşımıza sağ salim ulaşmak. Bütün gönüllülerimize, ekiplerimize herkese teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Karaören köyü muhtarı Murat Şen, "Normalde işe gitmemezlik yapmaz. Dün saat 06.00'dan itibaren kayıp. İyi bir insandı, kimseyle bir şeyi olmaz. Evden işe işten eve gelip giden bir arkadaş. 7 yıldır tavuk çiftliğinde kuluçkada çalışıyor. İşini aksattığını kimse söyleyemez." dedi.

Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Ortadan kaybolan genci arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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