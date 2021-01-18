Sir-Ayet: Ölü Doğan Filmi
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Sir-Ayet: Ölü Doğan Filmi

18.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:58
Sir-Ayet: Ölü Doğan Filmi

Sir-Ayet: Ölü Doğan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sir-Ayet: Ölü Doğan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hazal, bir klinikte çalışan genç bir doktordur. Beş yıl önce annesini kaybeden Hazal, sık sık rüyalarında annesini korkunç bir halde görür. Aynı zamanda evinde de tuhaf sesler duymaya başlayan Hazal, bu durumdan psikolojik olarak etkilenir. Ondaki bu huzursuzluk, doktor olan arkadaşı Şenay’ın da gözünden kaçmaz. Şenay’ın annesini ziyarette gittiği bir gün Hazal ona sorunlarını anlatır. Bunun üzerine Şenay’ın annesi Hazal'a bu konulara hakim olan yaşlı bir şifacıya gitmesini tavsiye eder. Şifacı kadından tavsiyeler alan Hazal, geri dönüşü olmayan korkunç bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Günay Günaydın

Senaryo: Murat Güleç

Oyuncular: Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan, Şehnaz Dilan, Binnaz Eken

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Sir-Ayet: Ölü Doğan

Yapımcı Firma: Cinephone

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 16.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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