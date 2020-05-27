Sipsik Filmi Sipsik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sipsik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sipsik, küçük bir kızın abisinin kendisine yaptığı oyuncak bebekle yaşadığı maceraları konu ediniyor. Yönetmen: Karsten Kiilerich, Meelis Arulepp Senaryo: Karsten Kiilerich, Aina Järvine Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Sipsik Yapımcı Firma: A Film Estonia Yapım Ülkesi: Estonya Orijinal Dili: Estonca Dağıtıcı Firma: A Film Estonia Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Sipsik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com