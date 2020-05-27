Sipsik Filmi
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Sipsik Filmi

Sipsik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sipsik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sipsik Filmi
27.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:57

Sipsik, küçük bir kızın abisinin kendisine yaptığı oyuncak bebekle yaşadığı maceraları konu ediniyor.

Yönetmen: Karsten Kiilerich, Meelis Arulepp

Senaryo: Karsten Kiilerich, Aina Järvine

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Sipsik

Yapımcı Firma: A Film Estonia

Yapım Ülkesi: Estonya

Orijinal Dili: Estonca

Dağıtıcı Firma: A Film Estonia

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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