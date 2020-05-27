Sipsik Filmi
Sipsik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sipsik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
27.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:57
Sipsik, küçük bir kızın abisinin kendisine yaptığı oyuncak bebekle yaşadığı maceraları konu ediniyor.
Yönetmen: Karsten Kiilerich, Meelis Arulepp
Senaryo: Karsten Kiilerich, Aina Järvine
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sipsik
Yapımcı Firma: A Film Estonia
Yapım Ülkesi: Estonya
Orijinal Dili: Estonca
Dağıtıcı Firma: A Film Estonia
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com