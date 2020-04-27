Sipri Raporu: Askeri harcamalar Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) 2019 yılı silahlanma harcamaları raporunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) 2019 yılı silahlanma harcamaları raporunu açıkladı. Buna göre dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçe, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dünya genelinde bir yıl içinde askeri harcamalar 1 milyar 782 milyon euroya ulaştı. Askeri harcamalar bir yıl içinde yüzde 3,6 arttı. Böylece 2010 yılından bu yana en büyük artış gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com