Siperlik üretip dağıttılar Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Şehit Hakan Gülşen Mesleki Anadolu Lisesi koruyucu yüz maskesi üretimi yaparak, gerekli yerlere dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Şehit Hakan Gülşen Mesleki Anadolu Lisesi koruyucu yüz maskesi üretimi yaparak, gerekli yerlere dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, olağanüstü dönemler yaşandığına dikkat çekerek, "Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca hizmet eden 'sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma güçleri, zabıta görevlileri ve bu hizmetteki diğer kamu görevlilerinin' kullanımı için Halk Eğitim Merkezimizde ve Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koruyucu siperlik üretimi başlatarak inşallah bu sıkıntılı süreci birbirimize destek olarak atlatacağız. Özverili çalışmaları için yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerimize çok teşekkür ederim" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA