Siparişlerini almaya başlayan Doğu Anadolu'daki çiçekçiler Anneler Günü'nden umutlu

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"Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri çiçek satılan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebilecek olması, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiçekçilerin yüzünü "tam kapanma" sürecinde güldürdü.

"Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri çiçek satılan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebilecek olması, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiçekçilerin yüzünü "tam kapanma" sürecinde güldürdü.

Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları ve 8-9 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde açık olmaları Kars, Ağrı ve Ardahan'daki çiçekçileri mutlu etti. Anlamlı gün için tüm hazırlıklarını tamlayan çiçekçiler, müşterilerden siparişleri internet ya da telefon üzerinden alacak.

"Kurallara göre hareket edeceğiz, hazırlıklar tamam"

Kars'ta çiçekçilik yapan Betül Karakuş, AA muhabirine, günler öncesinden yoğunluğun başladığını ve siparişleri aldıklarını söyledi. Kovid-19 sürecinde sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını ancak Anneler Günü'nden umutlu olduklarını anlatan Karakuş, "Müşterilerimiz siparişlerini erkenden veriyorlar, tam kapanmada cumartesi ve pazar günü saat 10.00-17.00 arasında bize gelebilecekler, biz de gece 24.00'e kadar hizmet vereceğiz. Tüm kurallara göre hareket edeceğiz ve hazırlıklarımız tamam. Annelerimize çiçeklerimizi zamanında ulaştıracağız." diye konuştu.

Karakuş, Anneler Günü'nde yoğunluk beklediklerini belirterek annelerine gidemeyen vatandaşların kendileri aracılığıyla hediyelerini ulaştıracağını dile getirdi.

"Çiçekleri annelerimize özel getirdik"

Ardahan'da 26 yıldır çiçekçilik yapan Salih Topçu ise Anneler Günü'nün kendilerine can simidi olacağına inandığını ifade etti. Günlerdir yoğun hazırlık yaptıklarını aktaran Topçu, şöyle konuştu:

"İnşallah Anneler Günü'nü güzel ve verimli bir şekilde kutlayacağız. Ardahan'da da anneler için istenilen çiçeklerin bulunması ve hazırlanması amacıyla yoğun bir çalışma yaptık. Hazırlıklar tamamlandı. Daha önce olmayan bazı çiçekleri annelerimize özel getirdik. Amacımız bu süreci ve Anneler Günü'nü güzel ve verimli bir şekilde kutlamaktır. İnşallah Anneler Günü bize ve topluma hayırlar getirmeye vesile olur."

Topçu, tam kapanmada dükkanının kapalı bulunduğuna işaret ederek "Kovid-19 nedeniyle çok sıkıntı çektik ancak bu tedbirler bizim sağlımız için, yani insanımızın geleceği için alınan tedbirlerdir. Bu tedbirleri destekliyoruz. Sonuçta bizim için yapılan tedbirlere bizim geleceğimiz için destek olmalıyız." dedi.

"Bu sene de yoğunluk bekliyoruz"

Ağrı'da uzun yıllardır çiçekçilik yapan Serkan Eroğlu da tüm hazırlıkları yaptıklarını ve Anneler Günü'nü heyecanla beklediklerini anlattı.

Anneler Günü kapsamında 8-9 Mayıs'ta belirli saatlerde vatandaşların evlerine yakın çiçekçiye gidip istedikleri çiçekleri alabileceğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Elimizde çeşit çeşit çiçekler bulunuyor. Pandemi sürecinden etkilenmeyecek şekilde çeşitlerimizin tedarikini yaptık. Tercihe göre her türlü çiçeğimiz var. Çiçek eksiğimiz yok, kesme, buketli ve saksı çiçekleri ile orkide, gül ve papatyalarla birlikte bütün çiçeklerimiz var. İnternet üzerinden ve telefondan sipariş verebilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan da sipariş alıyoruz. Genelde yoğunluğumuz çok fazla oluyor ama bu sene pandemi gölgesinde geçecek bir Anneler Günü. Biz de 8-9 Mayıs'ta aynı yoğunluğu bekliyoruz. Şehir dışına da sipariş üzerine çiçek gönderiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh