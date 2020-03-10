Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek - Haber
Turhal, Hamur, Tokat, Güncel

Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek

Tokat'ın Turhal ilçesinde coğrafi işaret tesciline de sahip Yoğurtmaç ilçe halkının yanı sıra il dışında da talep görüyor.

10.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:13
Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek

Tokat'ın Turhal ilçesinde coğrafi işaret tesciline de sahip Yoğurtmaç ilçe halkının yanı sıra il dışında da talep görüyor. Talepler, kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor.


Turhal Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığıyla Turhal Yoğurtmacının 2012 yılında coğrafi işareti alındı. "Türk Patent Enstitüsü" tarafından tescillenen yoğurtmaç şehre gelen ziyaretçilerin mutlaka satın aldıkları bir lezzet. Ayrıca Turhallılar şehir dışı yaptığı ya da ev oturması için gittikleri yerlere de muhakkak yoğurtmaç hediyesi ile gidiyor. Cevizli, haşhaşlı ve sade olarak yapılan yoğurtmaç un, maya ve tuz ile karışımından elde ediliyor. Bir süre yoğrulan hamur eritilen tereyağı ile haşhaş ve ceviz karıştırılarak hamurun üzerine sürülerek katlanıyor. Her katta tekrarlanan bu işlemden sonra hamur tekrar yuvarlanıp 10 ila 15 dakika dinlendiriliyor. Yağlı kağıt üzerine alınan hamur el ile yassı hale getirilerek odun ateşinde kara fırında üzerine kızarıncaya kadar pişiriliyor. Yoğurtmaç sıcak olarak servis ediliyor ve çayla birlikte yeniyor. Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, coğrafi işaret başvurusu alınan yoğurtmacın tanıtılması için özen gösterdiklerini ifade ederek, "Yoğurtmacın lezzetinden herkes memnun. Yoğurtmacın yoğurtla bir alakası yok, yoğurmaktan ismini alıyor" dedi.


Yoğurtmaç talep görüyor


Yoğurtmaç ustası Kürşat Elitaş ise yoğurtmacın Türkiye'de sadece Tokat'ın Turhal ilçesinde yapıldığını söyledi. Elitaş, yoğurtmacın en büyük özelliğinin katının fazla olması olduğunu ifade ederek, "Hamurda kat olmasa baskılı olur. Ama katı çok olursa içi tel tel olur. Dayanma süresi çoktur buzdolabında saklanıp istediğiniz zaman tüketilebilir. Taleplerden oldukça memnunuz. Sipariş usulü olarak istenilen yerlere kargo ile ulaştırıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk James Jeffrey Charles Michel Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Muhterem Nur Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Siparişleri kargo ile teslim edilen tek ekmek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:37:03. #1.14#