"Sipariş verdiğin ürünü almadığından dolayı dava açacağız" diyerek 22 bin lira dolandırdılar

Samsun'da bir kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar, "Sipariş verdiğin halde ürünü almadığın için hakkında dava açacağız" diyerek şahsı korkutup kandırdı ve 22 bin 400 lira dolandırdı.