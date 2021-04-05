Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı
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Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı

Adıyaman'da sipariş tesliminden dönerken motosikleti devrilen kurye yaralandı.

Adıyaman'da sipariş tesliminden dönerken motosikleti devrilen kurye yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir müşteriye pizza bırakarak merkeze dönen Mahmut P. idaresindeki 63 B 3927 plakalı motosiklet, Eğri Çay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut P. yaralandı. Yaralı kurye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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