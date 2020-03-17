Sipariş iptalleri başladı Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü.

Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü. Sektörde ertelemeler hatta iptaller görülmeye başlandı...