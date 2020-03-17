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Koronavirüs, Ekonomi

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Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü.

17.03.2020 04:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 04:58
Sipariş iptalleri başladı

Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü. Sektörde ertelemeler hatta iptaller görülmeye başlandı...

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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