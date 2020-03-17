Sipariş iptalleri başladı
Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü.
17.03.2020 04:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 04:58
Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü. Sektörde ertelemeler hatta iptaller görülmeye başlandı...
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Kaynak: Dunya.com