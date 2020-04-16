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Koronavirüs, Ekonomi

Sipariş depoda kaldı, ihracatçı ödeme alamıyor

Koronavirüs nedeni ile global markalardan alacaklarını tahsil edemeyen tekstil, hazır giyim ve deri üreticileri, şimdi de ertelenen ve iptal edilen siparişler dolayısıyla stok yüküyle karşılaştı Sektör temsilcileri konuyla ilgili global markalara açık mektup yazdı.

16.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:06
Sipariş depoda kaldı, ihracatçı ödeme alamıyor

Koronavirüs nedeni ile global markalardan alacaklarını tahsil edemeyen tekstil, hazır giyim ve deri üreticileri, şimdi de ertelenen ve iptal edilen siparişler dolayısıyla stok yüküyle karşılaştı Sektör temsilcileri konuyla ilgili global markalara açık mektup yazdı.

Kaynak: Dunya.com

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