Sipariş depoda kaldı, ihracatçı ödeme alamıyor Koronavirüs nedeni ile global markalardan alacaklarını tahsil edemeyen tekstil, hazır giyim ve deri üreticileri, şimdi de ertelenen ve iptal edilen siparişler dolayısıyla stok yüküyle karşılaştı Sektör temsilcileri konuyla ilgili global markalara açık mektup yazdı.

Koronavirüs nedeni ile global markalardan alacaklarını tahsil edemeyen tekstil, hazır giyim ve deri üreticileri, şimdi de ertelenen ve iptal edilen siparişler dolayısıyla stok yüküyle karşılaştı Sektör temsilcileri konuyla ilgili global markalara açık mektup yazdı. Kaynak: Dunya.com