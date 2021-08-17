Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli?
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Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli?

Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli?
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Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Siopis sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Son dönemde spor gündeminde sıkça konuşulmaya başlanan ve transfer haberleri ile gündeme gelen Sipois hakkında detaylar merak ediliyor. Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SİOPİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Mayıs 1994

Kaç yaşında: 27 yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: Bıdıklı, Yunanistan

Boy: 1,71 m

Kilo: 69 kg

Emmanuil "Manolis" SiopisAlanyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan futbolcu.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Olympiacos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Platanias, Panionios, Olympiacos, Aris, Alanyaspor kulüplerinde oynadı.

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