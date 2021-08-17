Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli?

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Siopis sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Siopis kimdir? Siopis mevkiisi ne? Siopis kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…