Sinyal kesici kullanan şüpheli son hırsızlığında yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde sinyal kesici ile aracın kilitlenmesini önleyerek hırsızlık yapan şüpheli, bir başka araçtan bebek arabası çalarken yakalandı. Şüphelinin Beylikdüzü 'nde bir araçtan medikal ürünleri çalma anları kameraya yansıdı.

Olay 27 Ocak'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Karanfil aracını park edip, uzaktan kumanda cihazıyla aracını kilitledi. Onur Karanfil'in hemen arkasına kendi aracıyla gelen şüpheli E.A. sinyal kesici yardımıyla aracın kilitlenmesini önledi. Bunun üzerine araca giren şüpheli E.A. araçtan kemoterapi cihazı ve kıyafet gibi bir çok ürün çaldı. Aynı gün yine aynı yöntemle girdiği başka bir araçtan bebek arabası da çalan E.A, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden ve aracından 3 adet sinyal kesici, başka araca ait anahtar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, erkek-kadın elbiseleri, çeşitli medikal malzemeler ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelinin 2019 yılında gerçekleşen hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu öğrenildi.

"EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ KEMOTERAPİ CİHAZI OLDU"

Olayın mağdurlarından Onur Karanfil, "Ortak çalıştığımız bir hastaneye gittiğimde aracımı kilitledim, fakat şöyle bir şey oldu; ben aracı kilitlediğime emindim. Kapıları kontrol etmedim. Araca geri döndüğümde eksik bir şey olduğunu fark ettim. Bunların hepsi medikal ürünler. Sonra kameraları izledik, baktık hırsız girmiş. Sinyal kesici kullanmışlar. Suç duyurusunda bulunduk. Aradan 2 saat geçtikten sonra karakoldan haber aldık, 'hırsız bulundu' diye. Polisler hırsızı yakaladıklarında ellerinde sinyal kesici ve sinyal kopyalayıcı varmış. Bu cihazı kendi araçlarında denediklerinde kilitli aracı dahi açtılar. Bir kadının bebek arabasını çalarken yakalanmışlar. Benim aracımda sadece medikal malzeme var. Kemoterapide kullandığımız saçların dökülmesini engelleyen kepimiz vardı. Bu çalınınca çok endişelendik çünkü hastalarımız oluyor ve anlık kullanmamız gerekebiliyor. Bir de ameliyatta kullanılan malzemeler vardı. Gördüğünüz gri araç küçük bir araç ama içinden çiğ köftesinden sarmasına çorba kaşığından bebek arabasına kadar birçok şey çıktı. Hatta benim de yeni sipariş ettiğim kot pantolonumu da çalmışlar" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARINI KONTROL ETSİNLEROlayın bir diğer mağduru Danyel Büyükaşık ise vatandaşları uyararak, "Özellikle aracı kilitledikten sonra dönüp aracı kontrol etsinler. Böylece bunların önüne geçilebilir" dedi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı