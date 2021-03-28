- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı
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- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı

- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sinyal kesici (jammer) kullanarak, kapılarının kilit sistemini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

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- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sinyal kesici (jammer) kullanarak, kapılarının kilit sistemini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Mahkemece tutuklanan zanlının, geçen yıldan bu yana 16 ayrı otomobilden benzer yöntemle hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesindeki bir AVM otoparkında araçtan hırsızlık ihbarı aldı. İhbar üzerine olay yerine hareket eden ekipler, zanlının önce otomobilini tespit etti. Otomobilin çevresini gözleyen polis, 48 yaşındaki S.B.'yi aracına binerek harekete geçtiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin, polise suçunu itiraf ettiği ileri sürülürken, yapılan üst aramasında "jammer" diye tabir edilen 1 sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Kullandığı araçta yapılan aramada ise iki çift eldiven ve hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen dizüstü bilgisayar ile şarj aleti ele geçirildi.

Şüpheli S.B. ile ilgili yapılan geniş çaplı GBT ve parmak izi incelemelerinde, geçen yıl Ağustos ayından bu yana aynı yöntemle gerçekleştirilen 16 farklı "Otodan Hırsızlık" suçunun faili olduğu anlaşıldı. Oto hırsızının, 6 Ağustos 2020'den 16 Mart 2021'e kadar geçen sürede işlediği bu olaylarda 17 adet dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 15 bin Avro ve 80 TL para çaldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan zanlı, polisteki sorgusunun ardından dün "Otodan Hırsızlık" suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı
- 'Sinyal kesici' ile hırsızlık yapan zanlı son işinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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